Documentairemaker Ananta Khemrad: ‘Bouterse en Rutte, geef ons toegang tot ons verleden’

‘Je zult de film zonder mij moeten maken.’ Al in de eerste scène lopen de emoties hoog op. Het is niet de eerste keer voor documentairemaker Ananta Khemradj dat er een deur dichtgaat in haar zoektocht naar antwoorden over de jaren tachtig in Suriname, de periode nadat het land onafhankelijk werd. In haar eerste film Je kan toch lezen stuitte ze al op ergernis van haar moeder wanneer ze vragen stelt over die tijd. Maar dat weerhoudt haar er niet van om in het vervolg van die film verder te graven in dat verleden. ‘Hoe moet mijn generatie omgaan met deze geschiedenis die ze zelf niet heeft meegemaakt, maar waar ze wel iedere dag onderdeel van is. En wanneer ze die zoektocht aangaat, afgewezen wordt’, vraagt Khemradj zich af.

