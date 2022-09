Corgi’s Muick en Sandy en pony Emma raken kijkers van koningin Elizabeths begrafenis

Corgi’s Muick en Sandy zitten op de stoep in Windsor. Ze kijken om zich heen terwijl de begrafenisstoet van Britse koningin Elizabeth hoorbaar dichterbij komt, met slagen op trommels en marcherende voeten bij iedere seconde. Tv-camera’s zoomen in op de honden, wiens eigenaresse ruim een week geleden overleed. Die beelden van de toekijkende trouwe viervoeters komen binnen bij tv-kijkers thuis.

De begrafenis was live op televisie te volgen. Op Twitter blijven een paar beelden na afloop van de diensten terugkeren. Zoals de wachtende corgi’s op de stoep, een scène van zo’n 15 seconden die onder meer door het twitteraccount..

