Niet meer wie hij was

In de week rondom Wereld Alzheimerdag (21 september) is de serie Gezichten van dementie te zien. Geschilderde portretten van mensen met dementie, door kunstenaar Herman Hoogdalem, worden door journalist Gijs Wanders ondersteund met gefilmde portretten van de naasten die over hun geliefde vertellen.

Het project begon als een eerbetoon aan de moeder van Hoogdalem, die dementie had. Na haar dood ging hij terug naar het verpleeghuis en portretteerde hij daar mensen met dementie als postuum eerbetoon aan zijn moeder. Wanders filmde het ontstaan van de portretten en sprak met de families. Tijdens het project kreeg zijn vader dementie. Aan de serie, die al eerder is uitgezonden, zijn enkele nieuwe portretten toegevoegd, onder meer van migranten en jonge mensen met dementie. Want dat dementie niet iets is wat alleen ouderen treft, laat de uitzending van vanavond over de 47-jarige Raymond zien. Van het moment dat het hem niet lukte om de tent van zijn kinderen op te zetten tot de diagnose dementie, gaat de aftakeling razendsnel. Voor zijn v..

