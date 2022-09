De magie van de woonshow

Binnen het aanbod van woonprogramma’s zijn ‘make-overs’ populair. Hoe tover je een gewoon huis om tot een bijzondere woning? Eigen Huis en Tuin en RTL Woonmagazine lopen al sinds de jaren negentig bij RTL4. Het commerciële antwoord van SBS6 is het steeds uitdijende Vtwonen (vt staat voor vrije tijd).

Sinds 2014 neemt Vtwonen diverse vormen aan: Vtwonen Doe-het-zelf, Vtwonen Verhuist, Vtwonen Zelf aan de Slag en Vtwonen: Weer Verliefd op je Huis. In het nieuwe seizoen van laatstgenoemde gaat een team van binnenhuisarchitecten aan het werk voor mensen die zich niet thuis voelen in hun eigen huis. Eerst plakken de bewoners 2D-sfeercollages (moodboards). In een woonboulevard maken ze daar een 3D-vertaling van. Daarop gaat een van de stylisten aan de slag om de woonwensen naar een praktische oplossing te vertalen.

Zondagavond is de eer aan stylist Frans Uyterlinde. Hem wacht een pittige uitdaging. Iris en haar man Bart verloren haar moeder aan een ongeneeslijke ziekte. Naar moeders wens koopt het koppel haar huis, tevens ouderlijk huis van..

