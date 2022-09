I Came By.

De Britse acteur Hugh Bonneville kennen we vooral van zijn deftige, gesloten en oer-Britse rollen. Zo speelt hij de statige Lord Grantham in kostuumdrama Downton Abbey, de nukkige maar goedaardige vader in de Paddington-films en kinderboekenschrijver Roald Dahl in To Olivia. In de Netflixthriller I Came By laat Bonneville zich van zijn meest sinistere kant zien. Een jonge graffitikunstenaar, gespeeld door de veelzijdige George MacKay, heeft het gemunt op de villa’s van de rijke elite. Wanneer hij het huis van rechter Hector Blake (Bonneville) kiest als zijn volgende doelwit, belandt hij in diens kelder. Daar blijkt dat de zo beschaafd ogende rechter een duister en levensgevaarlijk geheim heeft.

I Came By is nu te zie..

