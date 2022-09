De Thaise Lek Chailert heeft een missie: de olifant redden uit de wrede toeristenindustrie. In haar natuurpark in Thailand vangt ze mishandelde olifanten op.

Ook maakt ze toeristen bewust van het kwaad en probeert de olifantencircussen te stoppen. Haar missie: alle olifanten bevrijden. Wereldwijd is zij een icoon, maar ze krijgt veel tegenstand. De olifantenindustrie is zeer winstgevend.

Vroeger was de olifant nog een heilig dier, tegenwoordig een vorm van entertainment en een geldmachine. Bovendien is de olifantenpopulatie drastisch afgenomen, naar minder dan 6000 vandaag de dag. Het is schrijnend om te zien dat olifanten worden geslagen met een haak, om ze tot gehoorzaamheid te dwingen. Als ze lang vastgeketend zijn, zijn ze vaak gestrest en agressief. Ze vechten en vallen elkaar aan. Zelf heeft Lek 65 olifanten onder haar hoede.. Een vriend van haar is doodgeschoten, omdat hij een olifanten..

