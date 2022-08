Politie Rotterdam zet Joey in het zonnetje: ‘Wat gaaf dat dit is opgezet!’

Politieteams zijn steeds actiever op sociale media en houden de mensen in hun stad of hun wijk op de hoogte van alles wat er aan de hand is. De nachtdiensten doen onder andere via stories op Instagram verslag van huisbezoeken, het sussen van ruzies, op heterdaadjes en surveillance bij bekende probleemgebieden.

Dat de berichten niet altijd even goed uit de verf komen, bleek laatst wel toen de politie bij Rotterdam Centraal een vervelende arrestant op sociale media voor paal zette. Letterlijk dan, want de van winkeldiefstal verdachte jongeman werd in de boeien geslagen en, omdat hij zich irritant bleef gedragen, ook nog eens vastgezet aan een lantaarnpaal tot een arrestantenwagen de lastige dief kwam ophalen.

Maar het verhaal wer..

