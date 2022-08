Snackspert helpt snackbar in Goes

Eke Bosman staat op sociale media bekend als de snackspert. Op Instagram recenseert hij snacks, waar hij inmiddels al bijna negentigduizend volgers mee bereikt.

Met zoveel volgers heeft de snackspert best wat invloed. Als een snack een score van vijf sterren krijgt, dan gaat menig volger die lekkernij proberen. Deze invloed gebruikt de snackspert nu om een snackbar in Goes een hart onder de riem te steken.

De snackbar Wendy’s in Goes heeft dezelfde naam als een gigantische fastfoodketen in de Verenigde Staten. De snackbar is in verband met merkrecht de reden dat de Amerikaanse Wendy’s nog niet in Europa te vinden is.

‘Zo’n Amerikaanse gigant wil de snackbar wegkrijgen, maar de rechter heeft besloten dat Wendy’s uit Goes ge..

