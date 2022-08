Fit en waakzaam

Er is op de vaderlandse televisie al gezocht naar zangers, musicalsterren, commando’s, boksers of een nieuwe liefde. Vandaag start een nieuwe reeks die zich richt op de bodyguard. Wie voldoet aan de eisen van de ideale persoonsbeveiliger?

In deze tijd van toenemende polarisatie is er ook een toenemende behoefte aan persoonsbeveiliging. Een sterke mening roept weerstand op. Of het nu om politici, popsterren of andere populaire personen gaat. Dat betekent dat er steeds meer vraag is naar geschikte bodyguards. Mensen die zo onopvallend mogelijk aanwezig zijn in de nabijheid van een ieder die niet zonder meer veilig is. Recente aanslagen op de voormalig minister-president van Japan Shinzo Abe en schrijver Salman Rushdie laten zien hoe noodzakelijk dit is en ook hoe lastig. De eenling met kwaad in de zin is niet zomaar te stoppen.

In het nieuwe WNL-programma gaan tien kandidaten onderzoeken of zij het in zich hebben om deze verantwoordelijke baan goed uit te voeren. Onder..

