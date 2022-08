Altijd maar sterk zijn

Deze zomer is alweer seizoen negen te zien van Vier handen op een buik. Vanavond maakt voormalig schoonheidskoningin Kim Kötter kennis met Meli (20) die al twee kindjes heeft als ze zwanger blijkt van een tweeling.

Jonge moeders krijgen hulp van een BN’er en hebben áltijd een verhaal. Dat wil zeggen: een reden waarom ze hulp kunnen gebruiken. Of dat nou is dat ze door hun ouders het huis uit zijn gezet, er een drugsprobleem speelt of dat ze geen contact meer hebben met de vader van de baby; een zorgeloze zwangerschap en toekomst hebben de meiden niet.

Meli heeft het om meer dan één reden zwaar. Niet alleen kreeg ze haar eerste kindje op haar vijftiende, maar ook woont ze klein, staat ze op het punt haar opleiding af te ronden en is de relatie met de vader van haar tweede kindje net uit als ze erachter komt dat ze een tweeling verwacht.

Een flink contrast met BN’er Kim Kötter, moeder van drie zoons en frequent deelnemer aan het programma. ..

