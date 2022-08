Nederland Zingt op Zondag komt terug

In Bid, bedank, bewonder staan geloofsgesprekken centraal. 'Onze kijkers gaven aan meer geïnspireerd te worden door geloofsgesprekken dan door praatprogramma's.'

Afgelopen januari werden de tv-programma’s voor de zondag ook al aangepast, met als blikvanger EO Life, een praatprogramma over geloof en kerk. Dat programma was niet alleen gericht op de christelijke kijker, maar op een zo breed mogelijk publiek.

Dat de EO de programma’s op de zondagmorgen aanpast, is het gevolg van tegenvallende kijkcijfers voor EO Life. Sytze Braaksma, woordvoerder van de EO, vertelt: ‘We wilden met een nieuw format kijkers op de zondagmorgen aantrekken, maar dat is helaas niet gelukt. We zijn dus aan de gang gegaan met de opmerkingen van kijkers. Die gaven aan meer geïnspireerd te worden door liederen en persoonlijke geloofsgesprekken dan door een praatprogramma.’

Op de nieuwe zondagochtend worden drie progra..

