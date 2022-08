Nieuw seizoen Down the road te zien op Belgische tv: ‘We willen een realistisch beeld geven’

Maandagavond is de eerste aflevering van het vijfde seizoen van het Vlaamse programma Down the road te zien op net Eén. Tv-maker Dieter Coppens ging opnieuw met zes jongvolwassenen met het syndroom van Down op reis. Hieronder een (gedeelte) van het gesprek met Coppens uit 2021, waarin Coppens vertelt over het programma: ‘Hopelijk hebben we een drempel weg kunnen nemen.’

Hebt u buiten het programma om veel contact met de deelnemers?

‘Met elke groep met wie ik op reis ben geweest hebben we een gezamenlijk WhatsApp-groepje.’ Lachend: ‘Ik loop regelmatig honderd berichten achter. Ik meng me niet constant in hun gesprekken, dat verwachten ze gelukkig ook niet. Ik kies er liever voor om af en toe te bellen of te facetimen. De een heeft er ook meer behoefte aan dan de ander. Down the road is ook veel meer dan een programma hé. Ik noem het liever een project. Dat we contact houden met de kandidaten zie ik niet als een taak, maar als iets vanzelfsprekend.’

Hoe is dit project, zoals u het zelf noemt, ontstaan?

‘Mijn neef, Matthias, is van jongs af aan al met televisie bezig. Hij heeft tegenwoordig een eigen productiehuis. Op een gegeven moment zei hij: ‘’Er ligt een idee dat jou op het lijf geschreven is.’’ Iemand van zijn redactie heeft een zus met Down en zij was van mening dat er vaak negatief naar haar zus gekeken werd, alsof ze niks kan.

Het beeld over mensen met een beperking in het algemeen is vaak negatief. Toen zijn we gaan nadenken hoe we daar via een goed concept iets aan zouden kunnen doen. Vanaf het eerste moment waren we bewust van de impact die het zou kunnen hebben. Het Downsyndroom bestaat uit heel veel facetten en inderdaad: niet iedereen kan mee op reis, de ene persoon is de andere niet. Voor sommige mensen is dat een punt van kritiek, dat kan ik goed begrijpen, maar we hebben heel bewust voor dit format gekozen. We willen aan positieve beeldvorming doen.’

Yes! Dieter en zijn zes nieuwe vrienden gingen op hun meest exotische reis ooit. Spanning, liefde en heel veel avontuur in Thailand. #Downtheroad, vanaf maandag 29 augustus om 20.35u op Eén en @VRT_NU. pic.twitter.com/qicrDJXBFl — Eén (@een) August 16, 2022

Wat willen jullie dan laten zien met dit programma?

‘We willen laten zien wie ze zijn, wat er achter een eerste indruk schuilgaat. Mensen met het syndroom van Down worden vaak over één kam geschoren. Er is vaak vrees om met hen een dialoog aan te gaan, uit angst om het verkeerde te zeggen. Het zijn mensen met hun eigen unieke persoonlijkheid. Hopelijk hebben we een drempel weg kunnen nemen bij kijkers.

Die gasten met wie we op reis zijn gegaan zijn zó ontwapenend. Het woord beperking krijg ik dan ook maar moeilijk uit mijn mond. Want wat is een beperking? Hebben we niet allemaal een beperking? Ik ben blij met alle positieve reacties die we krijgen. Een van de deelnemers zei laatst nog: ‘’Vroeger werd er met een boogje om me heen gelopen en nu krijg ik van alle kanten een zwaai of een gedag.’’’

Toch zijn er mensen die kritiek hebben op programma’s als deze. Dat er een te positief beeld geschetst zou worden.

‘Die mensen begrijp ik. Down heb je in vele vormen en we kunnen heel moeilijk het hele spectrum in beeld brengen. Echter, als je naar ons programma kijkt, zie je dat wij blokkades niet uit de weg gaan. Als een kandidaat ergens mee worstelt, brengen we dat in beeld. We willen een realistisch beeld geven, maar uiteraard met mensen die zo’n reis aankunnen. Ergens ben ik zelfs blij met kritiek, want het maakt dingen bespreekbaar.

Krijgen jullie veel aanvragen van jongvolwassenen met het Downsyndroom die mee op reis willen?

‘Ja, ik krijg veel reacties. Helaas kunnen we niet iedereen meenemen. Het is trouwens niet zo dat we mensen selecteren, wat ik een vreselijk woord vind. Alsof je auditie moet doen. Nee, het zijn jongeren die op ons pad komen, wij zoeken hen. Niemand kan zich inschrijven, er zijn dus geen ‘afvallers’. En uiteraard bespreken we - nog voor we de deelnemers zelf benaderen - alles uitvoerig met de ouders.’

Is het maken van meer seizoenen nog wel mogelijk? Ook omdat u zich verplicht voelt om met iedereen contact te houden.

‘Als makers zijn we ons ervan bewust dat we altijd iets te vertellen willen hebben. Het moet inhoudelijk zijn en mensen moeten ervan kunnen leren. We starten dus niet zomaar een nieuwe reeks. Ik zou niet het gevoel willen hebben van: het werkt en we gaan het uitmelken. Het is aan ons om de grens te bewaken. We zijn blij om te merken dat Down the road tot nu toe iets heeft losgemaakt, iets in beweging heeft gezet. Daar doen we het voor.’

Down the road begint vanavond om 20:35 uur op het (open) Belgische net Éen.

grenzen verleggen

In Down the road, in Vlaanderen uitgezonden op televisiezender Één (VRT), gaat Dieter Coppens op reis met zes jonge mensen met het syndroom van Down. Op die manier proberen deelnemers hun grenzen te verleggen. Het programma gaat het vijfde seizoen in. In Nederland zijn een aantal seizoenen uitgezonden op NPO 3 bij BNNVARA. Vooralsnog is het nieuwste seizoen alleen te zien op de Belgische televisie. Begin dit jaar was er ook een Nederlandse versie van het programma te zien, gepresenteerd door Gordon. Inmiddels zijn de opnames voor het tweede seizoen bezig.