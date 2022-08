Presentatrice Janine Abbring stopt na zes seizoenen met Zomergasten

Portret van presentatrice Janine Abbring in het decor van het live interviewprogramma Zomergasten van de VPRO (2018).

De 46-jarige Abbring presenteerde het VPRO-programma al sinds 2017. Ze werd de opvolger van Thomas Erdbrink die het programma slechts één seizoen presenteerde. Na Peter van Ingen, die het programma acht seizoenen lang leidde van 1988 tot 1995, was ze de langstzittende Zomergasten-presentator.

‘Dit was de laatste aflevering van Zomergasten van dit seizoen’, zo meldde Abbring na afloop van haar gesprek met Van der Kolk. ‘Het is mijn laatste aflevering ooit.’ Ze bedankte de kijkers voor het kijken en ook het hele team voor hun inzet. ‘Het is een geweldig team.’

Prijs

Abbring werd..

