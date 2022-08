‘Instagram wordt onoverzichtelijk’

Na Snapchat en TikTok is nu ook de vrij nieuwe app BeReal de klos. Instagram wil namelijk een functie introduceren die bijna precies gekopieerd is van BeReal.

Nadat Instagram de story-functie van Snapchat een aantal jaar geleden had overgenomen, volgde snel daarna ook de ‘gloednieuwe’ functie Reels. Reels is bijna direct gekopieerd van TikTok. Met deze functie kunnen gebruikers van de app korte video’s plaatsen. Vaak komen dezelfde video’s van TikTok ook voor op Reels. Nu heeft Instagram weer een functie overgenomen van een redelijk nieuwe app: BeReal. Op Instagram gaat deze functie waarschijnlijk IG Candid heten. De relatief nieuwe app BeReal heeft de insteek gekozen om eens per dag een melding te sturen met: It’s time to BeReal! D..

