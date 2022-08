Bloedige gijzeling Spelen

De Olympische Spelen van 1972 in München moest de wereld ervan overtuigen dat Duitsland de Tweede Wereldoorlog, het nazi-regime en het antisemitisme achter zich had gelaten en een totaal ander land was geworden. Geen militair aandoende marsen, de politie was vooral vriendelijk en behulpzaam en Joodse sporters uit de jonge staat Israël waren welkom. Kortom, de Spelen in München moesten een tegenpool worden van de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn onder Hitler.