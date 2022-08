‘Alles is hier goed’

Gezien de situatie in Nederland is het niet vreemd als je denkt dat het er in het buitenland beter aan toegaat. Vertrekken vraagt echter om een flinke dosis bravoure en realiteitszin om de cultuurschok te overkomen.

AVROTROS brengt het programma Ik Vertrek al sinds 2005, toen de TROS nog los stond van de AVRO. In die zeventien jaar zijn er heel wat gezinnen naar het buitenland vertrokken om horeca of campings op te zetten, met allerlei bijkomende perikelen.

Het bekendste Ik Vertrek-gezin vormen de Meilandjes, die daarna hun eigen spin-off Chateau Meiland kregen. Om de aandacht vast te houden is de opzet van de klassieker Ik Vertrek dit jaar groter, vandaar de toevoeging XL. Niet gezinnen, maar gezelschappen staan in deze serie centraal.

Zes afleveringen volgen twee groepen avonturiers van vrienden en familie, van allerlei leeftijden. Eén groep heeft besloten naar Italië te gaan, om daar een al dertig jaar leegstaand pand ‘met potentie’ ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .