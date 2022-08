Ongemakkelijkheid mag

De eerste aflevering van deze Nederlandse serie zet gelijk de toon. Sihame is niet het type dat ‘haar woorden gebruikt’ om dingen op te lossen. Wanneer ze vrijkomt uit de jeugdgevangenis waar ze een tijdje heeft gezeten, wordt dat direct opgemerkt door de jongeren in haar buurt. Een bezoekje aan de slager is genoeg om haar ex, en de jongens die voor hem werken, ervan op de hoogte te stellen dat ‘de kech’ (straattaal voor hoer) terug is. Een van de jongens, die bij zijn vrienden bekendstaat als ‘Beltegoed’, komt haar achterna op zijn scooter. Sihame probeert te vluchten maar wordt in het nauw gedreven. Hij probeert haar aan te randen. ‘Iedereen weet toch al dat je geen maagd meer bent’, fluistert hij haar toe. Dat is het eerste moment waa..

