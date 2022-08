Loopt bij de Vuelta de juiste leraar rond? Deze school probeert iemand te verleiden

Dianne Peterse geeft leiding aan de Wilhelmina School in Woerden. Ze is, net als veel collega-directeuren in het basisonderwijs, op zoek naar personeel. De vraag is, zelfs nu nog bij het begin van het nieuwe seizoen: waar haal je die nieuwe superleuke juf of meester vandaan en hoe kun je hem of haar verleiden om te solliciteren op jouw school?

Uit het team van Dianne kwam een ontzettend leuk idee: was het niet zo dat er in de regio een internationale wielerronde verreden zou worden? Tijdens zo’n enorm evenement moet je toch op een creatieve manier aandacht vragen voor de vacature? ‘In onze zoektocht naar een nieuwe collega laten wij geen mogelijkheid onbenut!’, zo schrijft de Wilhelmina-directeur op haar LinkedIn-profiel waarbij ze ..

