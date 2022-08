‘Wat ik mensen wil meegeven die op wereldreis gaan: volg je hart’

De wereld over trekken met slechts een backpack: wie droomt daar niet van? Helaas eindigt zo’n droomreis soms in een nachtmerrie. In het vijfde seizoen van Break Free worden de levens geportretteerd van wereldreizigers die nooit meer voet op Hollandse bodem zetten.

‘We zeiden altijd tegen elkaar: ‘puur genieten, een gouden leven’, maar dat is er niet meer’, zegt Denise over haar vriendin Charmayne Holslag, terwijl ze de tranen uit haar ogen veegt. Het leven van Charmayne was af en toe bijna te mooi om waar te zijn. Na vijf jaar reizen met haar jeugdliefde Dion gecombineerd te hebben met werk in Nederland besluit het stel fulltime te gaan reizen, de hele wereld over.

Denise volgt de reisverhalen met de prachtigste plaatjes via sociale media. Tot het op die ene dag in Vietnam stil blijft. Voor Break Free stapt Denise in het vliegtuig om de plekken te bezoeken waar haar vriendin de laatste weken, dagen en uren van haar leven doorbracht. Van de plek waar ze ging kanovaren tot het ziekenhuis waa..

