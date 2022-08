Jason vertelt over zijn transitietraject: ‘Het duurt tergend lang en is heel zwaar’

‘Even terug naar de realiteit’, twittert de jonge transgenderman Jason. In een reeks tweets legt hij uit wat er in Nederland gebeurt zodra iemand in transitie wil. Dat is nodig volgens Jason, ‘omdat half Nederland schijnt te denken dat transgenders hun hormonen net zo makkelijk verkrijgen als paracetamolletjes en je bij één keer miepen op de operatietafel wordt gelegd’.

Jason vertelt dat het eerst bij jezelf begint. ‘Je moet eerst concluderen dat je potentieel trans bent en mogelijk in transitie wilt. Daar gaan vaak jaren overheen, of experimenten. Meestal volgt dan eerst een sociale transitie. Een sociale transitie gaat niet gepaard met medische stappen. Vaak begint het met uit de kast komen, ook hier gaan vaak jaren overheen (in mijn ge..

