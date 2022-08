Verhalen uit het paleis

Toneelspelen deed prinses Juliana graag. In Verborgen Verleden van Nederland vertelt Nancy Wiltink. Als kind speelde ze mee in een toneelstuk in het koninklijk paleis mét de koningin. Met Torenstra bezoekt ze de zaal in Soestdijk waar het toneelstuk plaatsvond. Ze blikt enthousiast terug. Ook het defilé op Paleis Soestdijk krijgt aandacht, de jaarlijks terugkerende parade ter ere van de verjaardag van koningin Juliana. Marianque den Draak uit Vlaardingen bewaart er hele goede herinneringen aan. In klederdracht van vissersvrouwen liep ze als zeventienjarige de trappen op met een hele grote mand met specialiteiten uit Vlaardingen om aan de koningin te overhandigen. Samen met Torenstra kijkt zij de film terug die toen is gemaakt. ‘..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .