Bewoners van New Yorks appartementengebouw kijken tegelijk naar spin-off Game of Thrones

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: de serie House of the Dragon. Of eigenlijk: de tv-kijkers in een groot appartementencomplex in the Big Apple.

Een populaire video op Twitter van tien seconden heeft als enig geluid voorbij sjezend verkeer. Een appartementengebouw in New York van zo’n dertien, veertien verdiepingen vult het beeld. Elk appartement heeft drie ramen die grenzen aan de straat. En als klokwerk verspringen de kleuren achter veel van die ramen, allemaal tegelijkertijd. De reden: de nieuwe serie House of the Dragon van HBO.

Zondagavond was de eerste aflevering te zien in de Verenigde Staten, een dagje eerder dan bij ons. De bewoners van dit appartementengebouw in New York waren er vroeg bij en keken de eerste aflevering van de gloednieuwe serie tegelijk.

Twittergebruiker BK (@Bkillinit) zag de lichten harmonieus verspringen – rood, roze, grijs – en maakte er een video van...

