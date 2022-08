Meta grijpt in bij omstreden Tate

Vanwege de omstreden uitspraken van oud-kickbokser Andrew Tate (35) is hij voorlopig verbannen van Facebook en Instagram. De afgelopen weken groeide de kritiek op zijn uitspraken en zijn voorkomen in de media. Voordat zijn Facebookpagina en Instagramaccount werden verwijderd, had Tate miljoenen volgers.

Je mening verkondigen op het internet is in principe niet strafbaar, maar Tate wordt ook van ergere dingen beschuldigd. In 2016 werd Tate een programma uitgezet nadat er een video was verschenen waarin het leek alsof hij een vrouw aanviel. Volgens Tate was dat ‘met wederzijdse instemming’. In 2017 werd Tate verwijderd van Twitter, omdat hij zei dat slachtoffers van verkrachting ‘hun eigen verantwoordelijkheid’ zouden moeten nemen. Do..

