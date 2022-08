Drama rondom luxe hotel

Hotel Portofino is dé plek waar de Britse upper class in de jaren twintig kwam om vakantie te houden. De prachtige Italiaanse rivièra, weelderige luxe en natuurlijk goede Italiaanse limoncello, het recept voor een onbezorgde trip zou je zeggen.

Maar, zoals altijd in Britse dramaseries, broedt er in Hotel Portofino van alles onder de oppervlakte. Het verhaal draait om de Engelse Bella Ainsworth, die met haar gezin naar Italië is vertrokken om een hotel te beginnen in het stadje Portofino, vlak bij Genua. Ainsworth, gespeeld door Natascha McElhoe (bekend van onder andere Californication en Designated Survivor) maakt zich zorgen om haar zoon, die nadat hij gevochten heeft in de Eerste Wereldoorlog, niet meer zoals vroeger is. De relatie met haar man lijkt ook niet opperbest. Als er gasten arriveren ligt de nadruk vooral op een rijke jonge vrouw van goede afkomst, waarvan alle ouders graag willen dat ze met Ainsworth’ zoon trouwt.

De serie speelt in 1926, een aantal jaren na de Grot..

