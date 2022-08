Kattenvrouw doet ‘lekker haar ding’ en krijgt meer dan negentigduizend likes

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een populaire video van natuurkenner Wildebras over een dame met héél veel katten, zonder dat er ook maar één kat in beeld komt.

Still uit de goed bekeken video op TikTok over een kattenvrouw.

Wildebras staat bekend als de dierenexpert van de straat. Op onder andere YouTube en TikTok maakt deze jongen video’s over de natuur. In de reeks Overleven met Wildebras legt hij bijvoorbeeld uit wat je moet doen als je oog in oog komt te staan met gevaarlijke dieren. Dat doet hij op zijn compleet eigen manier, vol met straattaal.

Neem bijvoorbeeld zijn video over wolven: ‘Ze rennen 65 kilometer per uur. Waar ga je naar toe a mattie? Ze gaan je sowieso halen, dus beter blijf je gewoon rustig.’

Op TikTok doet Wildebras het iets minder gevaarlijk. Hij loopt in een recente video richting een woning waar de deur op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .