Na 50 jaar excuses Oscars aan inheemse actrice

‘Wij indianen zijn een heel geduldig volk’, aldus Littlefeather als reactie op de gemaakte excuses. ‘Het was slechts vijftig jaar!’

De Oscar voor beste acteur kon Marlon Brando in 1973 haast niet meer ontgaan. Brando had dat jaar de meest iconische rol uit zijn carrière gespeeld: maffiabaas Vito Corleone in Francis Ford Coppola’s bewerking van The Godfather. De acteur weigerde echter de prijs in ontvangst te nemen en kwam ook niet opdagen bij de uitreiking. Dit uit onvrede over de stereotyperende portrettering van inheemse Amerikanen in films en op televisie. Daarnaast wilde de acteur aandacht vragen voor de bezetting van Wounded Knee, een voor de Sioux-bevolking belangrijk dorp in de staat South Dakota die toentertijd door activ..

