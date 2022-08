einde van een televisietijdperk

Na veertien jaar kwam er deze week een einde aan het Breaking Bad-universum. Na 62 afleveringen Breaking Bad en een aparte film, verscheen deze week op Netflix de 63e en laatste aflevering van dramaserie Better Call Saul. Daarmee is een overkoepelend verhaal dat in 2008 begon met dramaserie Breaking Bad afgerond. Breaking Bad volgt de terminaal zieke scheikundeleraar Walter White. Om zijn ziekenhuisrekeningen te kunnen betalen en zijn gezin te onderhouden, besluit hij drugs te gaan fabriceren. De serie werd een enorme hit en staat te boek als een van de beste dramaseries ooit gemaakt. Film- en seriebeoordelingssite IMDb.com heeft de serie op plaats één staan in de lijst met beste dramaseries aller tijden. Een van de populairste bijpersonages uit Breaking Bad is de louche en kleurrijke advocaat Saul Goodman. Met de slagzin ‘Better Call Saul!’ en een wetboek vol met mazen houdt hij criminelen uit de wind.