Van Narnia naar anti-Narnia: Hoe ver reikt religie in fantasy?

De komende weken beloven een feestmaand te zijn voor fantasyfans. Maar zou het ook feest zijn in de ogen van de vader van het genre: Lord of the Rings-auteur J.R.R. Tolkien? In zijn ogen is fantasy door en door religieus, zelfs christelijk. Hoe ziet hij dat? En staan huidige fantasy-schrijvers kritischer ten opzichte van religie?

Scènes uit (van linksboven naar rechtsonder) The Rings of Power, House of the Dragon, The Witcher en His Dark Materials. (beeld prime, hbo, netflix, bbc)

Het zijn gouden tijden voor liefhebbers van fantasy. Begin augustus verscheen Neil Gaimans The Sandman op Netflix. Op 22 augustus begint HBO met de serie House of the Dragon, de prequel van het populaire, grauwe Game of Thrones. Vanaf 2 september volgt Amazons peperdure serie The Rings of Power, een ‘prequel’ die zich afspeelt voor de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings. Dit najaar zendt de BBC het derde seizoen uit van His Dark Materials en bij Netflix staat Blood Origin op het programma, de prequel voor The Witcher. In al deze series is sprake van een religieuze achtergrond, al komt deze niet overal even sterk naar voren. De geschiedenis van het genre biedt verheldering.

Wie J.R.R. Tolkien als de ‘father of fantasy’ b..

