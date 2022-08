Tom Holland denkt aan zijn mentale gezondheid en neemt afstand van sociale media.

Acteur Tom Holland gaat een tijdje weg van sociale media. Dat kondigt hij aan in een video op Instagram, die inmiddels twintig miljoen keer is bekeken. Holland is bij filmliefhebbers voornamelijk bekend door zijn rol als Spider-Man in talloze superheldenfilms van Marvel.

De jonge acteur oogt duidelijk nerveus in de beelden. ‘Ik probeer deze video nu al een uur te maken’, start Holland. ‘Voor iemand die al dertien of veertien jaar aan het acteren is, kan ik lastig vertellen wat ik wil vertellen zonder constant euh te zeggen. Dus ik probeer het nogmaals. Ik heb een pauze genomen van sociale media voor mijn mentale gezondheid. Ik vind Instagram en Twitter overstimulerend en overweldigend.’

‘verschrikkelijk stigma’Holland vertelt dat hij he..

