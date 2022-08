De vakantie verlengen

Wie in vakantiesferen wil blijven, kijkt vanavond naar de start van een nieuw seizoen We zijn er bijna. Presentatrice Martine van Os reist met 24 echtparen van de Spaanse noordkust dwars door het zinderend hete binnenland.

Van het uitdraaien van de pootjes van de caravan tot het poetsen van de camperramen en van de badjassenparade in de ochtend tot de jeu de boules-competitie: het is allemaal weer aanwezig.

Na de afwezigheid in coronajaar 2020 en de route door Nederland in 2021 trokken de campers en caravans dit jaar weer eens de grens over. De start is op een camping met op loopafstand zee, strand en bergen. Gerard en Ien genieten van een ontbijt, terwijl de Hollandse hits uit de speaker schallen. Tegelijkertijd maakt Johan in zijn caravan ‘met aandacht’ een ontbijt klaar voor zijn vrouw Ineke, die buiten op een kleedje zit te mediteren. Het is voor ieder wat wils en dat maakt het ook zo heerlijk om naar te kijken.

Even later pakken Johan en In..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .