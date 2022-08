Toevluchtsoord Den Haag

Den Haag is door de eeuwen heen een toevluchtsoord geweest voor Portugese Joden, Walen en hugenoten. En ook hedendaagse vluchtelingen vinden er een schuilplek.

Nederland telt heel wat monumentale bouwwerken, vaak met religieuze betekenis. In het EO-programma Firma Erfgoed zoekt journalist Aldith Hunkar uit wat deze bouwwerken vertellen over onze geschiedenis en wie we zijn.

Den Haag is de stad van vrede en recht; je vindt er het Vredespaleis. Aldith Hunkar bezoekt de toevluchtsoorden en begint bij de Bethelkapel. Eind 2018, begin 2019 verbleef de Armeense familie Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis. Ze kregen kerkasiel. Een kerk kan vluchtelingen een schuilplaats bieden zolang er een dienst wordt gehouden. De kerk houdt nog jaarlijks een 24 uurswake voor vluchtelingen. ‘Waakzaamheid blijft geboden’, zegt iemand van de organisatie. Hunkar spreekt onder meer met kunstenaar Hansa Verst..

