Collega’s solidair na ontslag bij Starbucks: ‘Neem Sam weer aan!’

In de video op TikTok is te zien hoe Starbucks-werknemers solidair zijn met hun ontslagen collega. (beeld tiktok)

Een video van een groepsstaking bij een Starbucks in Amerika ging viral op TikTok. De aanleiding voor de staking, een zogenaamde ‘walkout’, was het ontslaan van de 33-jarige Sam Amato, die dertien jaar lang voor de keten werkte. Officieel zou de reden van zijn ontslag een overtreding van een maand geleden zijn, maar volgens de stakers werd hij ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij een vakbond.

‘Het was een verschrikkelijk moment,’ vertelde hij aan het Amerikaanse tijdschrift Fortune. Maar toen hij de Starbucks verliet, verliet hij die niet in zijn eentje. In de veelbesproken TikTok-video is te zien hoe zes andere werknemers de winkel samen met Amato verlaten en zo ontslag nemen. Een indrukwekkende steunbetuiging. Het ond..

