Nostalgie of een lesje ‘fake history’?

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: accounts die nostalgische foto’s en filmpjes delen slaan nog weleens de plank mis. Of werd er vroeger wel op alpenhoorns geblazen in Amsterdam?

twittervideo over een stukje geschiedenis, de vraag is: Amsterdam of niet (beeld twitter / historyinpics)

Nostalgie. Het is een categorie apart op sociale media. Er zijn heel wat accounts die in het teken staan van de goede oude tijd en je krijgt al scrollend fijne foto’s en filmpjes uit vervlogen tijden.

Een zeer succesvol account in dat genre is ‘History In Pictures’, te vinden onder @HistoryInPics en goed voor meer dan 3 miljoen volgers. Die volgers delen veel interessante momenten uit onze geschiedenis.

Deze week delen ze een oude video. Zo te zien moet het een vroege kleurenfilm zijn. ‘Amsterdam, 1896’ zegt de beschrijving.

Te zien is een drukte van belang op een pleintje. Mannen en vrouwen met hoeden en mutsen lopen voorbij met een houten huis als decor. In het middelpunt van de aandacht is een man die op een alpenhoorn ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .