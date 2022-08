Zeventig jaar geleden kwam een groot aantal Molukkers gedwongen naar Nederland. Zij brachten de traditie mee om kinderen binnen families weg te geven. Een beladen en onderbelichte geschiedenis. In deze documentaire praten drie ‘weggegeven kinderen’ over dit gevoelige onderwerp.

Je bent geboren als vrouw, dus je hoort ook te baren. Dat idee leeft sterk in de Indonesische cultuur. Nona vertelt dat haar tante geen kinderen kon krijgen. Ze werd uitgescholden en gekleineerd. Haar oma was daar erg verdrietig over. Haar biologische ouders kregen een tweeling. Die werd van elkaar gescheiden: Nona wordt weggegeven aan haar tante. Ze is dan een jaar oud. Haar tweelingzusje blijft bij hun ouders wonen.

Nona weet van niets, tot ze een wel heel bekend gezicht ziet tijdens een familiebezoek. Ze komt oog in oog te staan met haar tweelingzus, een heel vreemde gevaarwording. ‘Je gaat elkaar observeren, alsof je voor een spiegel staat.’ Ook neefjes en nichtjes kijken verwonderd mee. ‘Het haar, de voeten, alles was hetzelfde.’ De ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .