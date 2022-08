CEO in tranen op LinkedIn: oprecht of roep om aandacht?

‘Dit is het meest kwetsbare wat ik ooit zal delen’, begint de CEO van het bedrijf HyperSocial in een bericht op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn. ‘Ik heb lang getwijfeld of ik dit zou plaatsen of niet. We hebben enkele van onze medewerkers moeten ontslaan. De afgelopen tijd heb ik veel ontslagen gezien op LinkedIn. De meeste daarvan zijn te wijten aan de economie, of andere redenen. De onze? Mijn fout. Ik naam in februari een besluit en ik bleef veel te lang bij dat besluit.’

De CEO in kwestie heet Braden Wallake en zijn bedrijf helpt andere bedrijven om beter te scoren op sociale media. Iets wat HyperSocial specifiek doet, is het aantal mensen dat op je LinkedIn-profiel komt kijken met 258 procent laten stijgen.

‘We zijn altijd een ..

