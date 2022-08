Gebakken lucht met suiker

De eerste zes maanden heeft een baby genoeg aan borst- of flesvoeding. Daarna mag er meer in. En zoals dat gaat bij alles in de baby-industrie springen fabrikanten daar handig op in. De Keuringsdienst van waarde treft in de schappen van de supermarkt babykoekjes aan voor kinderen van een half jaar. Maar hebben die kleintjes zo’n tussendoortje eigenlijk al wel nodig?