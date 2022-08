echt alles voor de likes

Het verhaal van de film Not Okay doet zijn titel eer aan. In deze zwartkomische satire loopt een leugentje om bestwil totaal uit de hand. Danni (Zoey Deutch) is een ambitieuze maar weinig succesvolle schrijfster. Ze heeft weinig vrienden, geen relatie en het ergste van alles: nauwelijks volgers op sociale media. Wanneer ze een beroemde influencer tegen het lijf loopt, liegt ze tegen hem dat ze naar Parijs gaat reizen. Om deze leugen in stand te houden, plaatst ze gefotoshopte afbeeldingen op Instagram terwijl ze thuis in haar appartement in Brooklyn is. Weinig aan de hand, tot ze een foto van zichzelf bij de Arc de Triomphe plaatst, enkele minuten voordat terroristen een bomaanslag bij dit monument plegen. In plaats van het bedrog op te biechten, kiest Danni ervoor te doen alsof ze de aanslag heeft overleefd. Door haar verhaal wordt ze in één klap een ster op sociale media. Een status die ze uitbuit ten bate van haar carrière. Vanzelfsprekend blijkt echter dat de overvloedige aandacht ook een keerzijde heeft.

Not Okay is te zien op Disney+

gevaar in de gevangenis

Deze week verschijnt de laatste aflevering van de zesdelige miniserie Black Bird op Apple TV+. De serie is gebaseerd op de autobiografische roman In with the devil: A fallen hero, a serial killer, and a dangerous bargain for redemption. Hierin beschrijft James Keene hoe hem na een veroordeling tot tien jaar gevangenisstraf een kwijtschelding van zijn straf wordt aangeboden. In ruil daarvoor moet hij het vertrouwen winnen van een crimineel die onlangs is veroordeeld voor de moord op een tiener. Deze crimineel wordt er echter van verdacht een seriemoordenaar te zijn die negentien andere jonge vrouwen heeft omgebracht. Omdat bewijs ontbreekt, bestaat de kans op ver..

