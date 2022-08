Fans rouwen om de dood van Grease-actrice Olivia Newton-John

Olivia Newton-John overleed maandag op 73-jarige leeftijd. De actrice en zangeres streed jaren met borstkanker. Ze is vooral bekend geworden als Sandy in de musical Grease uit 1978.

Fans leggen bloemen bij de ster van Olivia Newton-John op de Walk of Fame. (beeld anp)

Bioscoopketen Pathé brengt Grease de komende dagen opnieuw uit in de bioscoop. Een deel van de opbrengst is hierbij bestemd voor goededoelenorganisatie Pink Ribbon: een onderdeel van KWF Kankerbestrijding die zich inzet voor onderzoek naar de behandeling van borstkanker.

De Brits-Australische Olivia Newton-John is al 29 en heeft weinig acteerervaring wanneer ze in 1978 de onschuldige middelbare scholier Sandy speelt in de musical Grease. De film wordt de doorbraak voor Newton-John, al heeft ze al voor de hitfilm een indrukwekkende carrière opgebouwd.

Zo vertegenwoordigt ze vier jaar voor Grease het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival. ABBA wint dat jaar met ‘Waterloo’. Newton-John wordt vierde. In de jaren..

