De kostuums van Superman zijn steeds donkerder. En dat zegt iets over onze tijd

De motorfiets van Batman, de buitenaardse steen die Superman zijn krachten afneemt en het masker dat The Joker draagt bij een bankoverval. Al deze kostuums en rekwisieten zijn tijdelijk te zien in Groningen. Forum Groningen haalde de reizende tentoonstelling The Art of DC - The Dawn of Super Heroes naar Nederland.

Van online naar PDF × 1. wanneer u op de PDF-button rechtsonder klikt, krijgt u het printvenster 2. u maakt dan de afdrukkeuze PDF 3. u kiest vervolgens save 4. het wordt nu opgeslagen als PDF 5. Wij wensen u veel leesplezier

The Batpod waarmee Christian Bale in The Dark Knight-films door de straten van Gotham City rijdt.De tentoonstelling telt zo'n tweehonderd originele striptekeningen. (beeld Marleen Annema)