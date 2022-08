Je kinderen opvoeden, hoe doe je dat? ‘Als je je kind liefhebt en ziet, doe je al een hoop goed’

Ze heeft een huishouden van Jan Steen, geeft Sharon Piket (33) toe. Samen met haar man voedt ze haar zoon Bram (5) en Roos (2) op. Dat doen ze zonder regels. ‘Je hoort de kinderen waarschijnlijk op de achtergrond’, zegt ze tijdens het telefoongesprek. ‘Wij zijn niet zo georganiseerd. Mijn motto is: go with the flow.’

Toen ze op Facebook een oproep van de Evangelische Omroep (EO) voor het programma Hoe gaat dat bij jullie thuis zag, besloot Sharon zich aan te melden.’Ik heb pas een boek uitgebracht over dagjes uit met kinderen. Dit programma leek me een mooie kans om meer naamsbekendheid op te bouwen.’

planning

In elke aflevering van het EO-programma kijken twee ouders een dag mee in het dagelijks leven van de ander. Sharon wordt in de eerste aflevering gekoppeld aan Jeanine Boerendans. Samen met haar man Wilfred heeft ze vier kinderen: Joas (8), Jens (6), Juup (3) en Jilou (0). Omdat Wilfred veel in het buitenland werkt en Joas het syndroom van Down heeft, heeft Jeanine haar handen vaak vol aan haar gezin.

Anders dan Sharon, werkt Jeanine wel met een st..

