Freddie Mercury wilde vooral dat men hem zou herinneren om zijn muziek

Bohemian Rhapsody (2018) schetste een tragisch beeld van de opkomst en ondergang van een van de grootste rocksterren aller tijden: Freddie Mercury. In die film ontbrak echter nog een laatste bedrijf.

Ondanks de subtiele verbeelding van Mercury’s strijd met zijn seksuele oriëntering en de gevolgen daarvan in de vorm van aids, miste de indrukwekkende speelfilm van Bryan Singer nog een laatste hoofdstuk. We zagen niet de fysieke aftakeling die de muzikant doormaakte in de laatste fase van zijn leven, noch het lot van zijn band Queen na de dood van de zanger.

De docu Freddie Mercury: The Final Act voorziet daarin. De 45-jarige Mercury geeft in 1991, een dag voordat hij sterft, publiekelijk toe dat ook hij lijdt aan de snel om zich heen grijpende epidemie die de natuurlijke weerstand van het lichaam afbreekt. Eerder schroomde hij dat toe te geven, bang dat het stigma dat aan de ziekte verbonden was – de homopest – de laatste..

