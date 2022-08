Deze YouTuber geeft een compleet eiland weg

Youtuber MrBeast is een van de opvallendste persoonlijkheden op het videoplatform. MrBeast is het pseudoniem van Jimmy Donaldson, die op zijn kanaal bizarre projecten opzet waarmee hij een hoop geld weggeeft. Zo ging MrBeast vorig jaar viral met een video toen hij alle spellen uit Netflixserie Squid Game had nagemaakt. De winnaar van de spellen kreeg een half miljoen dollar en de video is inmiddels 279 miljoen keer bekeken.

Eerder dit jaar heeft MrBeast de chocoladefabriek van Willy Wonka nagemaakt inclusief chocoladerivier. Na een reeks opdrachten mocht de winnaar kiezen tussen de eigendomsakte van de fabriek of ook een half miljoen dollar. De winnaar koos uiteindelijk toch maar voor het geld.

Nu heeft MrBeast wat te vieren, want hi..

