Lamabloed als oplossing

Er is niets nieuws onder de zon, blijkt ook weer nu Rusland en Oekraïne elkaar beschuldigen van het ontwikkelen van biologische wapens. Neem antrax, dat in de jaren zeventig al eens uit een Russisch lab ontsnapte en mensen het leven kostte.

In deze speciale aflevering van het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu wordt uiteengezet wat we precies weten over dit middel. Aan het einde van de jaren zeventig ontsnapte het uit een Russisch lab. De wolk werd meegevoerd door de wind en er overleden minstens 66 mensen, hoewel anderen het hebben over duizenden doden.

Antrax, ook wel miltvuur, komt echter niet alleen uit het lab. Louis Westgeest weet daar alles van. Hij komt uit een familie van ‘noodslachters’ en zijn vader heeft vroeger miltvuur gehad door een besmet dier. Zelf kwam hij er goed vanaf, maar er zijn talloze voorbeelden uit de geschiedenis van mensen en dieren die het minder goed verging.

Je kunt miltvuur behandelen met antibiotica, maar je moet er op tijd bij zijn ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .