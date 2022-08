Zin in Morgen van KRO-NCRV wil sinds eind mei voor de dagelijkse dosis levenslust zorgen. Op een ‘heilige plek’ brengen bezielde mensen hun levensvisie. Deze week maar liefst drie heilige plekken: drie kerken die zich in het kader van de Pride van afgelopen week in regenboogkleuren presenteerden.

Met de medewerkers van drie ‘regenboogkerken’ spreken twee van de vaste presentatoren over liefde en vrijheid. Thomas Cammaert, die zichzelf als ‘homoman’ voorstelt, en Stef Bos, die zijn vader een bijzondere draai zag maken door liefde boven theologie te stellen. In de Westerkerk in Amsterdam vindt een ontmoeting plaats met twee muzikanten. Beiaardier Boudewijn Zwart heeft niets met de Pride. Voor hem is de regenboog het symbool van het verbond met Noach. Toch spreidt hij zijn klanken uit over de stad, voor elk wat wils.

Voor prior Jan Laan van het Dominicanenklooster in Zwolle gaat het idee van vrijheid verder. Voor hem is iedereen door God gewild en mag je dus zijn wie je bent. Ook de jonge dominee Willem Roskam van de Utrechtse Domker..

