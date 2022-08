Ik ben dol op lijstjes, vooral als daar boeken op staan. Niet alleen de waan van de dag, te vinden op bestsellerlijsten van boekhandelketens, maar ook lijsten die wat rustiger zijn en oog hebben voor wat (soms lang geleden) wereldwijd geschreven is. Ze inspireren mij tot (opnieuw) lezen. De Top 250 van de website Boekmeter is gemaakt voor en door boekliefhebbers en voorzien van recensies. Het enige criterium is dat het boek ouder moet zijn dan twee jaar en tenminste 50 stemmen moet hebben. Op 1 staat een boek uit 1880; De Gebroeders Karamazov van Dostojewski. Geert Mak is – op 22 – de eerste Nederlander in de top 250, gevolgd door W.F. Hermans op 26, met de Donkere Kamer van Damocles. Die moest ik vroeger lezen voor de ..

