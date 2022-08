In de podcast Elektra, vernoemd naar een jongerencentrum in Sliedrecht, vertellen comedians en cabaretiers wat er allemaal ooit misging tijdens hun shows. Natuurlijk komt het ene hilarische verhaal na het andere langs – bijvoorbeeld over bedrijfsgigs (optredens bij bedrijven), bijna lege zalen en bezoekers die bijdehanter proberen te zijn dan de professional op het podium – maar je krijgt als luisteraar ook van alles mee over het vak dat presentator Wouter Monden en zijn gasten met elkaar delen. De keuze is inmiddels reuze, want de podcast loopt al vanaf eind 2019 en er komt elke week een nieuwe aflevering online. Met onder anderen René van Meurs (‘Rij 7 en 8 waren dronken laminaatleggers’), Arjen Lubach (‘Vuile linkse rat!’), Jandino Asporaat (‘Beatrix gaat me nooit meer bellen’) en Kiki Schippers (‘Hou je bek, ik zit te lunchen’). Lekker grasduinen op zoek naar bekende namen én nieuwe comedians en cabaretiers ontdekken. ◀