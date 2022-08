De Man met de Rammelaars

De verzameling rammelaars van Heinz Keijser begon in 1947 met één miniatuur rammelaar van zilver. Aan het eind van zijn leven had hij er bijna duizend, maar de eerste ontbrak. Waarom verzamelde een volwassen man rammelaars? Nadat Mirjam Knotter in het Joods Museum op de verzameling van Keijser is gestuit, wil ze meer over de man erachter weten en gaat ze voor de tentoonstelling Rammelaars! Rammelaars! Rammelaars!, die tot vorige maand te zien was, op zoek naar dat eerste exemplaar.

De Joodse Heinz Keijser vluchtte al in 1933 vanuit Duitsland naar Nederland omdat hij vanwege deelname aan een antifascistische actiegroep zijn leven niet zeker was. In Amsterdam leerde hij Eva kennen, met wie hij na de oorlog tro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .