Kunst of activisme? Krokodillentas in de Londense dierentuin

Tom heeft in zijn vrije dagen een bezoek gebracht aan de London Zoo, de Londense dierentuin. Twitterend onder zijn bescheiden account @sleepy_homo deelt hij een foto van een reptielenverblijf. Echter, er is geen levend wezen te vinden achter het glas, maar er staat een luxe designerstas.

Op het bordje bij het hok staat dat dit de Siamese Krokodil is: ‘Deze tas was gewend om te zwemmen in de langzaam stromende beken en rivieren in Zuid-Oost Azië en Indonesië. In de afgelopen 75 jaar is meer dan 80 procent van de krokodillenpopulatie verdwenen. Op velen is, net als op deze krokodil in het hok, gejaagd voor hun huid. Er is een grote illegale handel in krokodillen’.

Bij de foto schrijft Tom: 'London Zoo not pissing around'

