Zo geboren of geleerd?

Is homoseksualiteit aangeboren of aangeleerd? Daar zijn veel verschillende zienswijzen over, die presentator Tim den Besten onderzoekt in Van de andere kant.

In een psychiatrisch handboek uit 1968 werd homoseksualiteit nog beschouwd als een psychische ziekte, verwant aan andere seksuele afwijkingen als fetisjisme. Dat zou zo blijven tot 1974. Saillant detail: voor veel homo’s was hun geaardheid te zien als ziekte juist een verbetering. In plaats van een misdaad waarvoor ze gestraft konden worden, werd het iets wat buiten hun eigen verantwoordelijkheid lag. Voor presentator Tim den Besten, die zelf homo is, is het niet voor te stellen dat nog maar zo kort geleden zo over homoseksualiteit werd gedacht.

Toch denkt hij tegenwoordig veel na over nature en nurture. Is zijn homoseksualiteit aangeboren of toch op een ander, later moment aangeleerd? Om daar beter zicht op te krijgen dompelt hij zich..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .