riskante reddingsactie

Van sommige gebeurtenissen weet je dat een verfilming nooit lang op zich kan laten wachten. Zo ook van het verhaal achter de nieuwe film Thirteen Lives. In de zomer van 2018 kwamen na hevige regenval een Thais voetbalteam en hun trainer vast te zitten in een ondergelopen grottenstelsel. Terwijl de grot langzaam verder onder water liep, werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet om de jongens uit de grot te bevrijden voor ze zouden verdrinken. Een team van duikers met daarin meerdere hobbyisten werd ingezet om de kinderen uit de grot te redden. Twee Thaise duikers kwamen bij de redding om. Tegen de verwachtingen in overleefden alle jongens de zeer risicovolle reddingspoging.

Thirteen Lives is geregisseerd door Ron Howard die eerder de populaire rampenfilm Apollo 13 maakte. Voor de film werkten acteurs Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Tom Bateman en Colin Farrell samen met de duikers die ze spelen in de film. Zo kregen de acteurs duikles van de echte reddingswerkers om overtuigend hun rollen te kunnen spelen. De eerste recensies van de film zijn overwegend positief. De critici hebben vooral lof voor Howards regievaardigheden waardoor het verhaal spannend blijft, zelfs al is de afloop allang bekend.

Vorig jaar verscheen over de reddingsactie de documentaire The Rescue, die deze krant met vier sterren beloonde. In de docu werd aan de hand van nieuwsfragmenten en de ervaringen van de duikers een..

